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    HaberlerEge Haberleri Ege Üniversitesi aşının merkezi oldu
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    28.01.2021 - 00:05 |

    Ege Üniversitesi aşının merkezi oldu

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kuruluşu onaylanan Ege Üniversitesi (EÜ) Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, aşı üzerinde çalışma yapacak özel sektör ve bilim insanlarını bir araya getirecek. “66 yıllık hayal gerçek oldu” diyen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz bünyesinde kurulan merkez, diğer üniversiteler bünyesinde kurulan aşı geliştirme merkezleriyle koordinasyon içinde çalışacak.

    Ege Üniversitesi aşının merkezi oldu

    Bölgemizde ve Türkiye genelinde özel sektör ve bilim insanları aşı geliştirmek için beraber çalışacak. Merkezimiz ile önceliğimiz, Kovid-19’a karşı aşı geliştirme çalışmalarını tamamlamak olacak. Bunun yanı sıra, influenza ve grip başta olmak üzere farklı virüslere karşı aşı geliştirme çalışmaları da yapacağız. Bunu yapabilecek altyapımız ve akademik gücümüz var” dedi.

    Prototip hazır

    İleri biyoteknolojik aşılar geliştirme konusunda uzmanlıklarının bulunduğunu belirten EÜ Tıp Fakültesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı Yöneticisi Doç. Dr. Mert Döşkaya ise, “Kovid-19 süreciyle birlikte DNA aşısı geliştirmek için bir platform oluşturduk. Bu platform içinde şu anda kendi aşımızı yapabilir duruma geldik. Prototip olarak gerçekleştirdik. Şimdi bu prototiplerin, insana verilebilecek şekilde kaliteli olarak üretilme sürecini gerçekleştiriyoruz. Merkezimizle de, insanlık için tehlike arz eden virüslere karşı hızlı araştırma yapabileceğiz” ifadelerini kullandı.

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