Ege Üniversitesi aşının merkezi oldu

Bölgemizde ve Türkiye genelinde özel sektör ve bilim insanları aşı geliştirmek için beraber çalışacak. Merkezimiz ile önceliğimiz, Kovid-19’a karşı aşı geliştirme çalışmalarını tamamlamak olacak. Bunun yanı sıra, influenza ve grip başta olmak üzere farklı virüslere karşı aşı geliştirme çalışmaları da yapacağız. Bunu yapabilecek altyapımız ve akademik gücümüz var” dedi.



Prototip hazır



İleri biyoteknolojik aşılar geliştirme konusunda uzmanlıklarının bulunduğunu belirten EÜ Tıp Fakültesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı Yöneticisi Doç. Dr. Mert Döşkaya ise, “Kovid-19 süreciyle birlikte DNA aşısı geliştirmek için bir platform oluşturduk. Bu platform içinde şu anda kendi aşımızı yapabilir duruma geldik. Prototip olarak gerçekleştirdik. Şimdi bu prototiplerin, insana verilebilecek şekilde kaliteli olarak üretilme sürecini gerçekleştiriyoruz. Merkezimizle de, insanlık için tehlike arz eden virüslere karşı hızlı araştırma yapabileceğiz” ifadelerini kullandı.