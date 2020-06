Ege Üniversitesi ilk 11’de

Türkiye’den 207 üniversite arasından başvurabilen 55 üniversiteden 11’i programa dahil oldu. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemizde gece gündüz, salgın demeden çalışarak hayata geçirdiğimiz nitelikli ve vizyoner uygulamalar, öğrenci odaklı yönetim anlayışımız, öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın memnuniyeti, oluşturduğumuz bilim iklimi ile akreditasyon ve kalite kültürü meyvelerini vermeye başladı” dedi.

Öğrenci odaklı

Araştırma üniversitesi olma hedefiyle yola çıktıklarını kaydeden Budak, “Rektör öğrenci, öğrenci öğretim elemanı arasındaki duvarları kaldırdık. ‘Canlı Destek Hattı’ ile öğrencilerimizin her an üniversitesine ulaşabilmesini, ‘Turkuaz Masa’ ile her türlü sorunlarını iletebilmesini sağladık. Kaliteli bir eğitim için ‘Akademik Danışmanlık Sitemi’ni işlevsel ve güçlü hale getirdik” diye konuştu.

Hastanede ilk nakil

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla pandemi sürecinde acil hastalar dışında durdurulan organ nakli operasyonlarına yeniden başladı. Siroz hastası 64 yaşındaki Meryem İmrek’e, karaciğer nakli yapıldı. İmrek’i, Rektör Budak da ziyaret etti.