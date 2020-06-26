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    HaberlerEge Haberleri Ege Üniversitesi ilk 11’de
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    26.06.2020 - 00:03 |

    Ege Üniversitesi ilk 11’de

    EGE Üniversitesi, eğitim-öğretim, araştırma ve akademik-idari faaliyetlerinde gösterdiği başarılarla 2020 yılı Kurumsal Akreditasyon Programı’na dahil edildi.

    Ege Üniversitesi ilk 11’de

    Türkiye’den 207 üniversite arasından başvurabilen 55 üniversiteden 11’i programa dahil oldu. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemizde gece gündüz, salgın demeden çalışarak hayata geçirdiğimiz nitelikli ve vizyoner uygulamalar, öğrenci odaklı yönetim anlayışımız, öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın memnuniyeti, oluşturduğumuz bilim iklimi ile akreditasyon ve kalite kültürü meyvelerini vermeye başladı” dedi.

    Öğrenci odaklı

    Araştırma üniversitesi olma hedefiyle yola çıktıklarını kaydeden Budak, “Rektör öğrenci, öğrenci öğretim elemanı arasındaki duvarları kaldırdık. ‘Canlı Destek Hattı’ ile öğrencilerimizin her an üniversitesine ulaşabilmesini, ‘Turkuaz Masa’ ile her türlü sorunlarını iletebilmesini sağladık. Kaliteli bir eğitim için ‘Akademik Danışmanlık Sitemi’ni işlevsel ve güçlü hale getirdik” diye konuştu.

    Hastanede ilk nakil

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla pandemi sürecinde acil hastalar dışında durdurulan organ nakli operasyonlarına yeniden başladı. Siroz hastası 64 yaşındaki Meryem İmrek’e, karaciğer nakli yapıldı. İmrek’i, Rektör Budak da ziyaret etti.

    Asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlarİstnbul Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfie çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.
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