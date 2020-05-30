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    HaberlerEge Haberleri Ege Üniversitesi normalleşiyor
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    30.05.2020 - 00:04 |

    Ege Üniversitesi normalleşiyor

    Ege Üniversitesi (EÜ) 1 Haziran’dan itibaren normalleşme sürecine başlıyor.

    Ege Üniversitesi normalleşiyor

    Salgın sürecinde her birimdeki personelin özveriyle çalıştığını belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Sosyal mesafe, maske kullanımı, hijyen gibi gerekli tedbirleri en üst seviyede alıp bütün birimlerimizde tam kadro çalışma düzenine geçiyoruz. Tıp Fakültesi Hastanesi’nde de kontrollü normalleşme sürecinin başlayacak. Polikliniklerde elektronik randevu sitemi ile hasta kabul edilecek. Randevusuz hasta kabul edilmeyecek. Yaz döneminde kovid-19 tanılı hastalar izole servis odalarında ve izole yoğun bakım odalarında tedavi edilecek” diye konuştu.

    Yüz tanıma projesi

    Öte yandan Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sonia Amado ve ekibinin hazırladığı “Yüz Tanıma Becerisindeki Bireysel Farklılıkların Açıklanmasında Yüz İşleme Stratejilerinin Rolü” başlıklı proje, TÜBİTAK desteği aldı. Budak, “Ekibimiz, Video Temelli Yüz Tanıma ve Kent Yüz Eşleştirme testlerini ülkemizde uygulamaya koyacak. Proje, güvenlik alanında faydalı olacak” dedi.

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