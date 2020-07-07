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    HaberlerEge Haberleri Ege Üniversitesi YÖK Sanal Fuarı’nda
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    07.07.2020 - 07:00 |

    Ege Üniversitesi YÖK Sanal Fuarı’nda

    Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), düzenlediği ‘Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020’ye Ege Üniversitesi de katılacak.

    Ege Üniversitesi YÖK Sanal Fuarı’nda

    Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), düzenlediği ‘Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020’ye Ege Üniversitesi de katılacak. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan sanal fuar, 20-22 Temmuz günlerinde küresel ölçekte düzenlenecek. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Gençleri sanal ortamda üniversitemizle buluşturarak onları uzaktan öğrenme ve öğretim de dahil yükseköğretim alanında sahip olduğumuz potansiyel ve imkânlar hakkında bilgilendireceğiz” diye konuştu.

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