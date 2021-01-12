Ege Üniversitesi’nin STAR’ları

Programla başarılı öğrencilerin ilgi duydukları bilim ve teknoloji alanlarında araştırma tecrübesi edineceğini belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Bu program sayesinde özellikle lisans düzeyindeki gençlerimiz alanlarında uygulama tecrübesi kazanacaklar. Üniversite sıralarında öğrendikleri teorik bilgiyi pratiğe aktaracaklar. 145 farklı üniversiteden bin 359 farklı projede görev almak için 12 binin üzerinde başvuru arasından desteklenen bin 500 öğrenci arasına girdiler. Desteklenen bursiyerler araştırma ekosistemine erken aşamada dahil olmaları ve bilimsel araştırma tecrübesi edinmelerinin yanı sıra, 6 ay süresince aylık 750 lira alacaklar. Yer aldprojeler ile TÜBİTAK’tan burs almaya hak kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Programa katılan araştırma ve aday araştırma üniversiteleri arasında; 147 öğrenciyle ODTÜ birinci, 108 bursiyerle İstanbul Teknik Üniversitesi ikinci, 72 Hacettepe Üniversitesi üçüncü olurken 64 öğrenciyle Ege Üniversitesi dördüncü sırada yer aldı.