Ege, yine listede

Ziraat Bilimleri alanında dünyanın en iyi 294’üncü üniversitesi olan Ege Üniversitesi; Kimya Mühendisliği alanında ilk 350-400, Matematik, Makine Mühendisliği ve Bitki & Hayvan Bilimleri alanında ise ilk 400-500 bandında yer aldı. “Ege Üniversitesi olarak dünya üniversiteleri arasında yerimizi sağlamlaştırmaya devam ediyoruz” diyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, 1 milyar 177 milyon 845 bin lirayla en çok bütçe ayrılan dördüncü üniversite olduklarını da açıkladı.

Devletin desteğini her zaman hissettiklerini dile getiren Budak, “Bizlerin görevi, bu ödeneğin her bir kuruşunu bilime ve insanlığa faydalı olacak şekilde değerlendirmek ve harcamamalarımızda şeffaf olarak halkımıza karşı sorumluluklarımızı unutmamaktır.”