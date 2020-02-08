Ege’de gün boyu kar mücadelesi

Ödemiş, Manisa ve Denizli’de başlayan kar yağışı, belediyeleri harekete geçirdi.İzmir’in yüksek kesimlerinde de kar görülürken, merkeze uzak ilçeler beyaza büründü. Kınık Belediyesi, kapanan yollarda kar küremesi ve tuzlama çalışmaları yaptı. Ödemiş Belediyesi de hem Bozdağlar hem de Aydın Dağları üzerindeki yerleşimlerin yollarını açık tutmak üzere bölgeye greyder yönlendirildi. Manisa Demirci, Alaşehir Gördes, Soma, Kırkağaç, Şehzadeler, Yunusemre ve Turgutlu’da da kar yağışı etkili oldu. Belediye ekipleri kırsal mahallelere giden yollarda tedbir aldı.

Denizli’de ulaşım durdu

Özellikle Kula’da ulaşım durma noktasına getirdi. Kara hasret kalan Kulalılar ise sokaklara döküldü. Bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi. Saruhanlı’da ise kar kalınlığının bazı bölgelerde 20 santimetreyi aştığını belirten Başkan Zeki Bilgin, “Kapanan yolları ulaşıma açtık. Vatandaşın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Denizli’de ise yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı bazı bölgelerde okullar tatil edildi. Denizli’den Muğla ve Antalya yönüne giden yollarda etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle de ulaşım zorlukla sağlandı. l DHA-AA