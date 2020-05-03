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    HaberlerEge Haberleri Ege’de müstakil ev talebi arttı
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    03.05.2020 - 00:04 |

    Ege’de müstakil ev talebi arttı

    Koronavirüsle birlikte müşterilerin aradığı ev tipi değişti. Süreci büyükşehirlerin dışında geçirmek isteyenler, küçük illerde kira fiyatlarında artışa neden oldu

    Ege’de müstakil ev talebi arttı

    Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com, koronavirüs salgınının etkilerinin görülmeye başladığı 11 Mart tarihi öncesi ve sonrasındaki dönemlerde gayrimenkul satış ve kiralarındaki değişimi inceledi. Yazlık ve yayla evi şeklinde müstakil ikincil konut talebinin arttığı görüldü. Bu tipte konutların yer aldığı büyükşehirler dışındaki illerde fiyat artışları görüldü.

    Kirada Balıkesir

    Müstakil konutların satış ve kira fiyatındaki artışların tüm konutları geride bıraktığını belirten Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Bu durum talep edilen konut satış ve kira değerlerinde artışa sebep oldu Önümüzdeki dönemde bu fiyat artışının dengeye oturacağını düşünüyoruz” dedi.

    Müstakil konutlarda satış bedelleri Denizli’de yüzde 35, Muğla’da yüzde 20, İzmir’de yüzde 15, Balıkesir’de yüzde 12 ve Aydın’da yüzde 11 artış gösterdi. Kira bedellerindeki artış oranları da tüm konut kiralarından yüksek oldu. Balıkesir’de yüzde 32, İzmir’de yüzde 17, Muğla’da yüzde 7 ve Aydın’da yüzde 5 artış yaşandı.

     

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