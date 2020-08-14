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    HaberlerEge Haberleri Ege’de pamuk hasadı başladı
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    14.08.2020 - 00:01 |

    Ege’de pamuk hasadı başladı

    Türkiye’nin önde gelen pamuk üretim merkezlerinden Söke’de sezonun ilk ürünü hasat edildi.

    Ege’de pamuk hasadı başladı

    Ülke genelinde pamuk ekim alanlarının daraldığını ancak Söke’de geçen yıla yakın bir alanda pamuk ekiminin yapıldığını söyleyen Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, “Bu yıl “ballı basra” ve “kırmızı örümcek” zararlılarıyla mücadele ediliyor. Verimde ve rekoltede de kayıp yaşanacağı görülüyor. Ziraat mühendisleri sürekli arazide, kaybı en aza indirmeye gayret ediyoruz” dedi.

    Tuzburgazı Mahallesi üreticilerinden Erol Körpe, 1 dekarlık arazisinde yetiştirdiği pamuğu hasat ederek çırçır işletmesine sattı. 

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