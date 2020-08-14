14.08.2020 - 00:01 |
Ege’de pamuk hasadı başladı
Türkiye’nin önde gelen pamuk üretim merkezlerinden Söke’de sezonun ilk ürünü hasat edildi.
Ülke genelinde pamuk ekim alanlarının daraldığını ancak Söke’de geçen yıla yakın bir alanda pamuk ekiminin yapıldığını söyleyen Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, “Bu yıl “ballı basra” ve “kırmızı örümcek” zararlılarıyla mücadele ediliyor. Verimde ve rekoltede de kayıp yaşanacağı görülüyor. Ziraat mühendisleri sürekli arazide, kaybı en aza indirmeye gayret ediyoruz” dedi.
Tuzburgazı Mahallesi üreticilerinden Erol Körpe, 1 dekarlık arazisinde yetiştirdiği pamuğu hasat ederek çırçır işletmesine sattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilipak'a sert tepkiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü” programında, Abdurrahman Dilipak'ın kadınlarla ilgili sarfettiği hakaretvari sözlerine sert tepki gösterdi.