24.11.2020 - 00:03 |
Ege’de son teknoloji!
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Kalp ve Damar Cerrahisi’ne kapalı kalp ameliyatı yapılmasını sağlayacak üst düzey özelliklere sahip yeni bir cihaz kazandırıldı.
Kalp ve damar cerrahisi merkezleri arasında son teknoloji olan 3 boyutlu bu cihazı kullanan ilk merkezin Ege olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Amacımız ulusal ve uluslararası arenada en iyi sağlık hizmetini verebilmek” dedi. Cihazın 3 boyutlu görüntü sağladığını kaydeden Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özbaran da, iyileşme süresinin 6-8 haftadan 2 haftaya kadar düştüğünü belirtti.