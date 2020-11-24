Ege’de son teknoloji!

Kalp ve damar cerrahisi merkezleri arasında son teknoloji olan 3 boyutlu bu cihazı kullanan ilk merkezin Ege olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Amacımız ulusal ve uluslararası arenada en iyi sağlık hizmetini verebilmek” dedi. Cihazın 3 boyutlu görüntü sağladığını kaydeden Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özbaran da, iyileşme süresinin 6-8 haftadan 2 haftaya kadar düştüğünü belirtti.