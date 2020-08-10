Ege’deki dev projeler tam gaz

Denizli ve Uşak’ta istihdam, tarım ve turizmin önünü açacak çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu “Milletvekilleri, parti temsilcileri ve yerel yönetimle koordinasyon halindeyiz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; Denizli, ve Uşak’da yapımı devam eden projeleri inceledi. Honaz Tüneli’ndeki çalışmaları denetleyip Çivril’de bir hayırsever tarafından yaptırılan Huriye Yıldırım Anne Camisi’nin açılışını yaptıktan sonra Uşak’a geçen Karaismailoğlu, çevre yolunun hızla tamamlanması için talimat verdi. Kentte yapımı devam eden beş projeyi kısa sürede bitireceklerini dile getiren Karaismailoğlu, “Bunlar içinde en önemlisi olan Uşak Çevre Yolu’nun başlaması biraz uzun zaman aldı. Mevcut arazideki kamulaştırmalar nedeniyle süreç uzadı. Önümüzdeki yıl buraya gerekli ödenekleri ayırıp yolun bir önce bitirilmesini sağlayacağız” dedi.

Kenti adım adım gezdi

Daha sonra Vali Funda Kocabıyık’ı makamında ziyaret eden Karaismailoğlu’na günün anısına Eşme kilimi ile Uşak’ın fotoğrafı hediye edildi. İsmet Paşa Caddesi’nde esnafı dolaşıp belediyeye geçen Karaismailoğlu, Başkan Mehmet Çakın’dan da kent hakkında bilgi aldı. Ardından AK Parti Uşak İl Başkanlığı’nda bir konuşma yapan Karaismailoğlu, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde vatandaşın hak ettiği projelerin en iyisini yapmak için hep birlikte çalışıyoruz. Birimiz yokken ekip olamayız. Milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, yerel yöneticiler ve belediye başkanlarıyla koordinasyon içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Son olarak Uşak Garı ve Uşak Müzesi’ni gezen Karaismailoğlu, Kütahya’ya hareket etti. Yapımı süren Abide-Simav arasındaki 38 kilometrelik yol yapım çalışmasını yerinde inceledi.

‘Dünyanın ilgisini çekti’

Denizli ve Uşak özelinde çok önemli onlarca dev proje üzerinde çalıştıklarını berlirten Adil Karaismailoğlu, “Denizli-Aydın Otoyolu’nun ihalesini yaptık. Bu projeye gösterilen ulusal ve uluslararası ilgi, ihaledeki yarışma, ülkemize ve ekonomimize duyulan bir güvenin göstergesidir. Projeler bölgede özellikle istihdama, ekonomiye, ticarete, tarıma ve turizme önemli katkılar sağlayacak” şeklinde konuştu.

Uşak’taki tek kadın taksiciye bakan ziyareti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uşak’ın tek kadın taksicisi Sema Gökçeoğlu’nun (47) çalıştığı durağı ziyaret etti. Gökçeoğlu’nun istek ve taleplerini dinleyen Karaismailoğlu, ardından taksi durağı çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

‘Esnaf olmak lazım’

Taksicilik mesleğinin bir hizmet işi olduğunu belirten Karaismailoğlu, “Vatandaşa yapılan hizmetin kalitesi önemli. Bu işi esnaf olarak yapmak lazım” dedi. 1992 yılında ehliyet aldıktan sonra şoförlük mesleğine başladığını belirten evli ve iki çocuk sahibi Gökçeoğlu da, taksisinin şehit ailesi ve gazilere ücretsiz olduğunu belirtti. l AA