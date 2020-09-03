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    03.09.2020 - 00:01 |

    Ege’den Çeşme’ye gastronomi bölümü

    Ege Üniversitesi, turizm sektörünü güçlendirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

    Ege’den Çeşme’ye gastronomi bölümü

    Rektör Prof. Dr. Necdet Budak başkanlığında toplanan Çeşme Turizm Fakültesi Kurulu’nda, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü açılmasına karar verildi.
    Bölümle birlikte, zengin Türk mutfak kültürünün akademik bir ortamda araştırılması, korunarak geleceğe aktarılması ve uluslararası alanda tanıtılmasını sağlamak amacıyla sanatsal duyarlılığa sahip meslek profesyonellerini yetiştirme hedefleniyor.

    Gıda bilimi, yiyecek hazırlama, beslenme, pişirme yöntemleriyle estetik bilgi ve beceri gerektiren bir disiplin olan gastronomi alanında; turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli turizm personelini yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Rektör Budak, pandemi sonrasında Çeşme’nin ve Ege Bölgesi’nin turizmde cazibe merkezi olması için Ege Üniversitesi’nin inisiyatif almaya hazır olduğunu kaydetti.

    Su  ürünleri tamamen doldu

    Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, açıklanan 2020-YKS sonuçlarına göre, geçen yılki gibi yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Tek disiplinli eğitim veren fakülteler arasında en yüksek taban puanı bizde. Kontenjan sayısında da öncüyüz” dedi.

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