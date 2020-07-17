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    HaberlerEge Haberleri Ege’den dev anıt! ‘15 Temmuz’u hatırlatacak’
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    17.07.2020 - 00:09 |

    Ege’den dev anıt! ‘15 Temmuz’u hatırlatacak’

    Ege’den dev anıt! ‘15 Temmuz’u hatırlatacak’

    15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde Ege Üniversitesi’nde düzenlenen törene katılan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi Anıtı’nın açılışını yaptı. Yıldırım, “İnsan hafızası unutur. Unutmamak için, bir daha kötü tecrübeleri yaşamamak için, o karanlık gecenin hatırda kalması için, verilen mücadelenin hatırlanması için, şehitlerin hatıralarının canlı tutulması için böyle bir hatıra koruluğunun ve anıtın yapılmasını önemsiyorum. Bu güzel çalışmasından dolayı Rektör Hocamız Prof. Dr. Necdet Budak ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bu anıt burada eğitim görecek olan gençlerimize, akademisyenlerimize, hocalarımıza, burayı ziyaret eden vatandaşlarımıza 15 Temmuz’u hatırlatacak” dedi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da milli birlik ve beraberlik mesajı verdi, “Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde; sokakları, caddeleri, köprüleri doldurarak milli iradeye ve demokrasiye sahip çıktı” diye konuştu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Milletimiz 15 Temmuz’da, duruma el koymuş ve dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atmıştır. Bunun unutulmaması lazım. Geleceğimizin teminatı gençlere her vesile ile bunun hatırlatılması gerekir. Bunu gerçekleştiren Ege Üniversitesi Rektörümüze, camiasına ve bütün emeği geçenlere teşekkürlerimiz sunuyorum” dedi.

    Anıt, 8 metre boyunda 2 metre eninde ve 6 metre genişliğinde bir görünüme sahip. Her iki gövdesinde 15 Temmuz şehitlerini simgeleyen 15 yıldızın yer aldığı anıtın tepe noktasında ise ay yıldızlı tepe tacı bulunuyor.

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