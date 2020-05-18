Egeli araştırmacılardan katma değerli proje

Ege Üniversitesi ‘Kenevir ve Diğer Gövde Lifleri Çalışma Grubu’nun “Kenevir Bitkisinden Lif Eldesinde Mikrobiyolojik Yöntem Geliştirilmesi” başlıklı projesi TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 2019 yılı ikinci döneminde, desteklenen çalışmalar arasında yer aldı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Prof. Dr. Pınar Çelik başkanlığında kurulan ve Prof. Dr. Ayşegül Körlü ve Dr. Asli Şahiner’den oluşan ekibi tebrik ediyorum. Tekstil sektörü için kaliteli yerel lif kullanımını artırmayı hedefleyen proje ülkemiz açısından katma değer yaratacak” dedi.