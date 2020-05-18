18.05.2020 - 00:03 |
Egeli araştırmacılardan katma değerli proje
Ege Üniversitesi ‘Kenevir ve Diğer Gövde Lifleri Çalışma Grubu’nun “Kenevir Bitkisinden Lif Eldesinde Mikrobiyolojik Yöntem Geliştirilmesi” başlıklı projesi TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 2019 yılı ikinci döneminde, desteklenen çalışmalar arasında yer aldı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Prof. Dr. Pınar Çelik başkanlığında kurulan ve Prof. Dr. Ayşegül Körlü ve Dr. Asli Şahiner’den oluşan ekibi tebrik ediyorum. Tekstil sektörü için kaliteli yerel lif kullanımını artırmayı hedefleyen proje ülkemiz açısından katma değer yaratacak” dedi.
Antalya'da mobilya atölyesinde yangınAntalya'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyede bulunan ahşap malzemeler zarar gördü.
Yavru kedi, 8 saatte kurtarıldıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi. Ancak bu kez kısa sürede gizlendiği yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.