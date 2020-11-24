Egeli ihracatçıların ‘Sıfır Atık’ başarısı

2020’yi “Sürdürülebilirlik Yılı” ilan eden Ege İhracatçı Birlikler (EİB) “Sıfır Atık Belgesi” aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesine 1.5 yıl önce katıldıklarını belirten EİB Koordinatör BanJak Eskinazi, “Bu süreçte geri dönüşüm ve geri kazanım adına 26 adet ağaç, 2 bin 840 litre petrol, 500 kilogram hammadde, 50 litre biodizel, 44 metreküp su tasarrufu, 12 bin 800Kwh enerji tasarrufu yaptık. Yapılan denetimlerden başarılı bir şekilde geçip Türkiye’de “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanan ilk ihracatçı birliği olduk” dedi. Eskinazi, bundan sonraki hedeflerinin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almak olduğunu ifade etti. Kurum içi sürdürülebilirlik uygulamaları ve atık yönetim süreçlerini de özetleyen Eskinazi şöyle konuştu:

Yüzde 10’u bisikletli

“Bisiklet kullanımını teşvik ettik. Personelimizin yüzde 10’unun bisiklet ile işe gelmesini sağladık. Tehlikesiz atıkları kaynağında ayrıştırıp geri dönüşüme kazandırdık. Tehlikeli atıkların (Floresan, kartuş, atık yağ) ve tıbbi atıkları ayrıştırarak bertaraf firmalarına gönderdik. Elektronik ve elektrikli atıkları ayrı topladık. Pil tüketimini azaltmak için kablolu fare kullanımına geçtik, kırtasiye malzemelerinin tekrar kullanımını sağladık. Su ve elektrik tasarrufu için tesisatlarımızı modernize ettik.”