Egeli yedi belediyeden örnek alınacak projeler

Köşemizi takip edenlerin de bileceği gibi, marka olma yolunda ilerleyen belediyeleri ve projeleri zaman zaman inceliyoruz. Bu hafta önem verdiğimiz yedi projeyi sizler için derledik. Gelecek haftalarda da, belediyesinin markalaşmasına aracılık eden projeleri duyurmaya devam edeceğiz. Şimdi sizleri Ege Bölgesi’nden birbirinden kıymetli yedi belediye ve yedi projeyle baş başa bırakıyoruz.



Halkın Bakkalı-İzmir Büyükşehir Belediyesi



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçim vaadlerden birini daha yerine getirdi. Bir yandan üreticiyi desteklemek bir yandan da yurttaşlara ucuz ve sağlıklı gıdayı adilce ulaştırmak için Halkın Bakkalı’nı hayata geçirdi. Kadifekale ve Kültürpark üretici pazarlarının ardından kooperatifler aracılığıyla üretilen ürünleri İzmirlilerle buluşturacak Halkın Bakkalı’nın ilk şubesi Kemeraltı Balıkçılar Meydanı’nda açıldı.

“Başka bir tarım, başka bir Türkiye mümkün! Bunu bütün dünyaya zevkle, keyifle, aşkla göstermeye devam edeceğiz” diyen Soyer, “İzmir’de Halkın Bakkallı sayısı arttıkça üretici daha fazla üretecek, tüketici de daha sağlıklı ürünlerle buluşacak. Sadece İzmir’de değil 11 büyükşehir belediyemizle yani Türkiye’nin nüfusunun yarısından fazlasını temsil eden belediyelerimizle birlikte bu uygulamayı sürdüreceğiz. Yepyeni bir Türkiye bizi bekliyor.”



Neler var?



Türkiye’nin dört bir yanından 30 kooperatiften 300 çeşit ürünün yer aldığı Halkın Bakkalı’nda taze, kurutulmuş sebze ve meyve, et, bakliyat, zeytin, zeytinyağı, salça, süt ürünleri, reçel, çay, şifalı otlar ve yağlar bulunuyor. Ayrıca, kahvaltı ve sıcak süt satışı bulunuyor. Halkın Bakkalı Kemeraltı’na da ayrı bir canlılık ve hareket getirecek.



Matematik Parkı-Efeler Belediyesi



Kentte yaşayan öğrenciler için hizmete sunulan ücretsiz online eğitim sistemi EFEDERS ve Efeler Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM) projeleri ile eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, dünyada bir ilk olacak ‘Matematik ve Bilim Parkı’ ile yeni neslin bilimle iç içe yetişmesini amaçlıyor. Çocukların gelecekte ne olmak istediklerine karar verme konusunda da projenin çok önemli olduğunu belirten Atay, “Parkımızda yer alacak eğlenceli ve eğitici oyuncaklarla matematik soyut kimliğinden sıyrılarak somut ve kolay anlaşabilir bir hale gelecek. Çocuklarımız problemler üzerinde özgürce düşünecek, hayatlarının içinde yer alan matematiği dokunarak keşfedecek” diye konuştu.



Tarih Rotası ARKEO MÜZESİ-Foça Belediyesi



2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında doğal, arkeolojik, tarihi, kentsel-arkeolojik sit alanlarına sahip olan, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında da ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik öneme haiz, çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı, biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel kaynak değerlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasının gerekli görüldüğü Foça’da belediye, tarihi ve kültürel yapıyı korumak ve yaşatmak için “Tarih Rotası” isimli geçmişe bir proje başlattı.



‘İnsanlığa anlatacağız’



Projenin, tarihi antik çağa kadar uzanan Foça’nın kimliği için büyük öneme sahip olduğunu belirten Başkan Fatih Gürbüz, “Uluslararası ölçekte potansiyeller taşıyan Foça kent merkezinin geleneksel dokusundaki koruma kullanma dengesini kurmak ve bu doğrultuda tarih ve turizm odağında özgün bir kent estetiği meydana getirmeyi amaçlıyoruz. Kentin tüm insanlığa tanıtımı açısından da önemli” dedi. Bu kapsamda; Phokai Antik kentinin gün ışığına çıkarılarak tüm insanlığa tanıtılmasına yönelik “Phokai Tarih Rotası” projesinin etapları ise şunlar:



Rekreasyon Konseptli Açık Hava Müzesi ve Çevre Düzenlemesi, Athena Tapınağı ve Çevre Düzenlemesi, Foça Arkeoloji Müzesi ve Çevre Düzenleme Projesi, Antik Tiyatro ve Yel Değirmenleri Çevre Düzenleme Projesi, Phokaia Herodot Duvarları Çevre Düzenleme Projesi, Agora ve Çevre Düzenleme Projesi.



Çocuk Senfoni Orkestrası Narlıdere Belediyesi



Narlıdere Belediyesi, yerel yönetim ölçeğinde İzmir’in ilk, Türkiye’nin ise ikinci çocuk senfoni orkestrasını kurdu.



80 yetenekli çocuk, sadece iki aylık çalışmanın ardından ilk konseri aralık ayında verdi. En küçüğü 8, en büyüğü 16 yaşında olan Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası üyeleri, sanatseverlere muhteşem bir gece yaşattı. Genel Sanat Yönetmenliğini Dilek Rodos’un üstlendiği orkestrayı ünlü Şef Kartal Akıncı yönetti, 9 eser çalındı. Başkan Ali Engin, “Çocuklarımız kısa süreçte muhteşem bir konsere imza attı, gurur duyduk. Orkestramızı, ülkemizin sanat yaşamına armağan ediyoruz” dedi.



Emirâlem Engelsiz Yaşam Merkezi-Menemen Belediyesi



Emirâlem Engelsiz Yaşam Merkezi, ekim ayından bu yana, Menemen’de engelli bireylerin sosyalleşme noktası olarak başarılı işlere imza atıyor. Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un destekleriyle hazırlanan merkezde; engelli çocukların aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirebildiği Engelsiz Çocuk Parkı ile sanat, bilim ve sporla ilgilendikleri Engelsiz Yaşam Alanı yer alıyor. Engelsiz Çilek Kafe’de ise engelli bireyler istihdam ediliyor. Hem hayata katılmaları hem de gelir elde etmeleri sağlanıyor. Merkezin bir bölümünde oluşturulan Mor Mutfak’ta ise, yemek ve pastacılık atölyeleriyle kadınlara da gelir kapısı açıldı. Anneleri üretirken çocuklarıysa oyun odasında uzman eğitmenlerle vakit geçiriyor. Mor Mutfak’ta hazırlananlar ve Emirâlem’in ünlü çileği ile yapılan ürünler, Engelsiz Çilek Kafe’de satılıyor. Ayrıca merkezde kurulan halk kütüphanesi ile iki bina arasında var olan ve Şiir Sokağı olarak tasarlanan koridor da konuklara keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor. Merkezde, Boccia takımı kurma çalışması da devam ediyor.



Kadın Doğmak Konak Belediyesi



Konak Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için farklı bir proje hazırladı. Farkındalık yaratmak amacıyla “Kadın Doğmak” adı verilen proje kapsamında 16 iş kadını, kadına şiddete ‘dur’ demek için kamera karşısına geçti. Kadınların yaşadığı şiddeti makyajla yansıtmaya çalışan isimlerin çektirdiği fotoğraflardan hazırlanan afişler billboardlara asıldı. Projeyi hazırlayan Konak Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Komisyonu Başkanı Meclis Üyesi Aslı Gündüz, “Kadına şiddet, gün geçtikçe daha büyük savaşlar verdiğimiz, farkındalık yaratmak için en büyük çabaları harcadığımız konulardan biri” dedi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise, “Kadına şiddet ülkemizin kanayan yarası. Belediyelere de görev düşüyor bu konuda“ diye konuştu.



Ilıca Çok Katmanlı Kültür ve Sanat Merkezi Çeşme Belediyesi



Ilıca Mahallesi, Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın çalışmalarıyla eski parlak günlerine dönmeye hazırlanıyor. Planlanan “Ilıca Çok Katmanlı Kültür ve Sanat Merkezi” projesiyle, yılın 12 ayında Çeşme’nin, kentin önemli bir kültür sanat noktası olmasında katkı sağlaması amaçlanıyor. Program dahilinde; 500-550 kişilik çok amaçlı salon ve kongre merkezi, seminer ve eğitim salonları, sanat ve performans atölyeleri, çocuk ve yetişkin kütüphaneleri, cep sineması, yiyecek ve içecek mekanları, satış birimleri, kapalı ve açık sergi alanları, sanat ve zanaat atölyeleri, yaratıcı atölyeler, sanatçı ve gençlik stüdyoları gibi mekanlar düşünülüyor.



Proje, sadece Ilıca için değil Çeşme’nin genel kültür-sanat yapısı için de oldukça faydalı olacak gibi görünüyor.