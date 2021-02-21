Egelilerin pazar mesaisi

Ligde 3. Grup’ta bu sezon çıktığı 20 maçta bileği yalnız 1 kez bükülen lider Somaspor, yine saat 13.00’te evinde son sıradaki Cizrespor’u ağırlayacak. 4. Grup’ta aynı saatte başlayacak maçlarda 20 maçta 10 puanla düşme hattında son sırada kalarak umutlarını her geçen hafta tüketen Muğlaspor, Muğla Atatürk Stadı’nda 68 Aksaray Belediyespor’u konuk edecek. Alt sıralarla bağını koparmaya çalışan Bergama Belediyespor, Kırıkkale Büyük Anadolu deplasmanına çıkacak.