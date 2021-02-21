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    21.02.2021 - 00:00 |

    Egelilerin pazar mesaisi

    Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta Fethiyespor’la kıyasıya bir liderlik yarışı veren Nazilli BLD, bugün İskenderun FK’yı ağırlayacak. İlçe Stadı’ndaki karşılaşma saat 12.30’da başlayacak. Fethiyespor, saat 13.00’te Karaman BLD deplasmanında liderliği korumaya çalışacak.

    Ligde 3. Grup’ta bu sezon çıktığı 20 maçta bileği yalnız 1 kez bükülen lider Somaspor, yine saat 13.00’te evinde son sıradaki Cizrespor’u ağırlayacak. 4. Grup’ta aynı saatte başlayacak maçlarda 20 maçta 10 puanla düşme hattında son sırada kalarak umutlarını her geçen hafta tüketen Muğlaspor, Muğla Atatürk Stadı’nda 68 Aksaray Belediyespor’u konuk edecek. Alt sıralarla bağını koparmaya çalışan Bergama Belediyespor, Kırıkkale Büyük Anadolu deplasmanına çıkacak.

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