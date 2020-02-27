Ege’nin ihracat şampiyonları...

Ege İhracatçı Birlikleri’nin düzenlediği İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde, Kılıç Deniz, Philsa Philip Morris ve Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi Petkim ödül aldı. Türkiye su ürünleri sektörünün öncü firmalarından biri olan Kılıç Deniz, 180 milyon dolarlık ihracat rakamıyla 2019 yılı Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller ihracat şampiyonu oldu. İhracat Direktörü Hilay Ağaoğlu, “İhracatta yükselen grafiğimizi sürdüreceğiz” dedi. Geçtiğimiz yıllarda da Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller ihracat şampiyonu olan Kılıç Deniz, geçen yıl 170 milyon dolarla birinciliği kazandığı rakamı 180 milyon dolara çıkardı.



İki dalda birden



Philsa Philip Morris de, 182 milyon dolarlık dışsatımla, sektöründe ikincilik ödülüne layık görüldü. Philsa Philip Morris /Sabancı İşletme Direktörü Antonio DeMarco, “90’lı yılların başında Torbalı’da kurulan fabrikamızdan, bugün Ortadoğu’dan Afrika’ya kadar 20’nin üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz” dedi.



Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi Petkim de, 622 milyon dolarlık rakamla hem kimya sektörü hem de tüm sektörler kategorilerinde Ege Bölgesi’nin en fazla ihracat yapan şirketi ödülünü aldı. SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, yaklaşık 80 ülkeye petrokimya ürünü ihracatı gerçekleştirdiklerini belirtti.