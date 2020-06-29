‘Eğer işinizi severseniz başarı gelir’

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Başarı Sohbetleri’nin konuğu Tekpan Elektrik Panoları Yönetim Kurulu Başkanı Davut Yanık oldu. Dernek faaliyetlerini internet üzerinden sürdürdüklerini belirten İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, “Deneyimler aktarıldıktan sonra değerlidir” düşüncesiyle başarılı iş insanlarını ağırladıklarını ve etkinliğin üyelere yol gösterdiğini ifade etti.

Emeklilik yok

İş hayatına ikinci sınıfta çırak olarak başladığını anlatan Yanık, “1972 yılında mektupla eğitimle elektrik belgesi aldım. Beraber çalıştığım mesai arkadaşımın işten ayrılmasından sonra ben de istifa ettim ve kendi dükkânımızı açtık. 23 yaşındayken 50 metrekareden 150 metrekarelik alana taşınacak kadar işler büyüdü. Kontrol mekanizması yapan sekiz kişi aldık. Pınarbaşı’ndaki yeri aldıktan sonra da makine işlerine girdik. İşimi gerçekten çok seviyorum ve bırakmayı düşünmüyorum. Yaptığınız işi severseniz başarılı olursunuz. 60 ülkeye ihracat yapıyoruz ve 33 bin metrekarelik alanda hizmet veriyoruz” dedi.