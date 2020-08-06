Ege’ye davetlisiniz

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin 2020 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programı’na üst sıralardan girdiğini hatırlattı.

Tercih yapacak öğrencilere seslenen Rektör Budak, “Ege Üniversitesi tıp, diş hekimliği, hemşirelik, eczacılık ve sağlık bilimleri fakülteleri ile sağlık alanında Türkiye’nin en güçlü üniversitelerinden birisi. Gıda ve tarım alanında da güçlü bir üniversiteyiz. Kimya mühendisliği, biyomühendislik ve enerji alanlarında güçlü ve donanımlı bir akademik altyapıya sahibiz, TÜBİTAK tarafından da yetkinliğimiz onaylanmıştır. Kampüse geldiğiniz ilk günden itibaren Egeli olmanın ayrıcalığını hissedeceksiniz” dedi.