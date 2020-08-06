BİST1.0920.43EURO8.390.22USD7.050.15ALTIN462.443.47
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ege’ye davetlisiniz
    ABONE OL
    06.08.2020 - 00:02 |

    Ege’ye davetlisiniz

    Ege Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından dijital platformlarda üniversite tercihlerinde bulunacak adaylar için başlatılan ‘Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020’ye katıldı.

    Ege’ye davetlisiniz

    Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin 2020 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programı’na üst sıralardan girdiğini hatırlattı.
    Tercih yapacak öğrencilere seslenen Rektör Budak, “Ege Üniversitesi tıp, diş hekimliği, hemşirelik, eczacılık ve sağlık bilimleri fakülteleri ile sağlık alanında Türkiye’nin en güçlü üniversitelerinden birisi. Gıda ve tarım alanında da güçlü bir üniversiteyiz. Kimya mühendisliği, biyomühendislik ve enerji alanlarında güçlü ve donanımlı bir akademik altyapıya sahibiz, TÜBİTAK tarafından da yetkinliğimiz onaylanmıştır. Kampüse geldiğiniz ilk günden itibaren Egeli olmanın ayrıcalığını hissedeceksiniz” dedi.

    Hakkari Valisi Akbıyık'tan vatandaşlara corona virüs uyarısıHakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte corona virüs vakalarının artmaya devam etmesi durumunda yeni önlemler alınabileceğini söyledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye'den Beyrut'a yardım! Yola çıktı

    Türkiye'den Beyrut'a yardım! Yola çıktı

    Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

    Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

    Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

    Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

    5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da

    5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da

    Sıradaki Haber