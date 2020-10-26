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    26.10.2020 - 00:05 | | DHA-AA

    Ege’ye kış geç gelecek

    Ege’ye kış geç gelecek

    EGE’DE sıcak havayı fırsat bilenler kendilerini deniz kenarına attı. Kuzey Ege sahillerinde, vatandaşlar mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığını değerlendirdi, deniz keyfi yaptı. Hava sıcaklığının 26-28 derecelerde seyrettiği Edremit Körfezi’ndeki sahillerde yer alan çay bahçelerinde yoğunluk görüldü. Ayvalık, Edremit, Ören, Akçay ve Altınoluk gibi gözde tatil beldelerinin bulunduğu körfezdeki plajlarda yazdan kalma günler yaşandı. İstanbul’dan gelen Dilek Ellibeş, ağustos ayında geldiğini ve havaların sıcak olması dolayısıyla kasım ayında dönmeyi planladığını söyledi.

    İzmir’de de güzel havalarla birlikte halk, Kordon’a akın etti. Kimi bisikletine binip tur attı, kimi denizi seyretti. Kordon’da ailesiyle birlikte zaman geçiren Talha Çatan, “İzmir’e tatile geldik. Havanın soğuk olmasını bekliyorduk ancak şaşırdık” dedi.

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