Ege’ye personel takviyesi

İstihdam edilecek personel ile ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Resmi Gazetede yayımlanan ilanımıza istinaden çeşitli niteliklerde 191 hemşire ve 30 sağlık teknikeri alımımız olacak. Adaylarda aranan nitelikler ilanımızın detaylarında belirtilmiş durumda. Şartları sağlayan adaylar ilanımıza internet sitemiz üzerinden başvurabilecek. Bu mücadeleden galip gelmek için virüsle ön cephede savaşan sağlık çalışanlarımıza ihtiyacımız var. Virüse karşı olan bu savaşı hep birlikte çalışarak kazanacağız” dedi.