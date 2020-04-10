Ege’ye personel takviyesi

İstihdam edilecek personel ile ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Resmi Gazetede yayımlanan ilanımıza istinaden çeşitli niteliklerde 191 hemşire ve 30 sağlık teknikeri alımımız olacak. Adaylarda aranan nitelikler ilanımızın detaylarında belirtilmiş durumda. Şartları sağlayan adaylar ilanımıza internet sitemiz üzerinden başvurabilecek. Bu mücadeleden galip gelmek için virüsle ön cephede savaşan sağlık çalışanlarımıza ihtiyacımız var. Virüse karşı olan bu savaşı hep birlikte çalışarak kazanacağız” dedi.
Kanada'dan gelen 203 kişi, Trabzon'da karantinaya alındıKanada'da kalan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 203 kişi, uçakla getirildiği Trabzon'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirildi.