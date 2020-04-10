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    HaberlerEge Haberleri Ege’ye personel takviyesi
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    10.04.2020 - 00:03 |

    Ege’ye personel takviyesi

    Kovid-19 salgınında İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin en önemli tedavi ve araştırma merkezlerinden olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 191 hemşire ve 30 sağlık teknikeri istihdam edilecek.

    Ege’ye personel takviyesi

    İstihdam edilecek personel ile ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Resmi Gazetede yayımlanan ilanımıza istinaden çeşitli niteliklerde 191 hemşire ve 30 sağlık teknikeri alımımız olacak. Adaylarda aranan nitelikler ilanımızın detaylarında belirtilmiş durumda. Şartları sağlayan adaylar ilanımıza internet sitemiz üzerinden başvurabilecek. Bu mücadeleden galip gelmek için virüsle ön cephede savaşan sağlık çalışanlarımıza ihtiyacımız var. Virüse karşı olan bu savaşı hep birlikte çalışarak kazanacağız” dedi.

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