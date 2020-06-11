Ege’ye yedi yeni vali

Kentlerin yönetiminde önemli değişiklikler oldu. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger İzmir’e, Yaşar Karadeniz Manisa’ya, Hasan Şıldak Balıkesir’e, Ali Fuat Atik Denizli’ye, Orhan Tavlı Muğla’ya, Hüseyin Aksoy Aydın’a İlhami Aktaş da Çanakkale’ye atandı. Yalnızca Uşak Valisi Funda Kocabıyık yerinde kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla 41 ilin valisi değişti. 18 ile yeni vali ataması yapıldı, 23 vali yer değiştirdi. Ege’de İzmir, Manisa, Balıkesir, Denizli, Muğla, Aydın ve Çanakkale’nin valileri değişti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Valisi olarak atandı. Uşak Valisi Funda Kocabıyık dışında Ege’de önemli bir değişim yaşandı. Kocabıyık, görevine devam ediyor. 1972 Kahramanmaraş Afşin doğumlu olan Kocabıyık, yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı. 2005’e kadar öğretmenlik yapan Kocasıyık, bakanlık müfettişliği ve MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü yaptı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü de yapan Kocabıyık, 27 Ekim 2018’den bu yana Uşak Valiliği’ni sürdürüyor.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Muğla Valiliği’ne getirildi. Muğla Valisi Esengül Civelek de Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na atandı.

‘Sabırsızlanıyorum’

İzmir Valiliği’ne Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger atandı. 3 Ocak 1964 Konya doğumlu olan Köşger, ilk ve ortaöğretiminin ardından 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. 1990 yılında Kırşehir Kaymakam adayı olarak mesleğe adım atan Köşger; Doğankent, Kemaliye ve Şarkikaraağaç’ta kaymakamlık, Artvin’de da vali yardımcılığı görevlerini yaptı. Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü ve Mahalle İdareler Genel Müdürlüğü de yapan Köşger, 2015’te Bingöl, 2017’de de Aydın valiliğine atandı. 4 çocuk babası olan Köşger, egedesonsoz.com’a yaptığı açıklamada, bu atamanın kendisi için şeref olduğunu belirtti, “İzmirlilerle buluşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum” dedi. Eskişehir’e atanan İzmir Valisi Erol Ayyıldız da, Yavuz Selim Köşger gibi Aydın’dan İzmir’e atanmıştı.

İki isim merkeze

Atama kararlarıyla, Denizli Valisi Hasan Karahan, Manisa Valisi Ahmet Deniz, mülkiye başmüfettişliğine atanarak merkeze alındı. Söz konusu kararlara göre, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Antalya Valiliği’ne, Burdur Valisi Hasan Şıldak Balıkesir Valiliği’ne, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı Muğla Valiliği’ne, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz Manisa Valiliği’ne, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Aydın Valiliği’ne, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş Çanakkale Valiliği’ne, Siirt Valisi Ali Fuat Atik Denizli Valiliği’ne getirildi.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Kaymakamı Hüseyin Öner de Ardahan Valiliği’ne atandı.

Yazıcı Antalya’ya, Şıldak Balıkesir’e

Balıkesir’de 4 yıldır görev yapan ve eğitim çalışmalarıyla dikkat çeken Vali Ersin Yazıcı, Antalya Valiliği’ne atandı. Balıkesir’de Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi’yle (BENGİ) yüzlerce okulu gezerek öğrencilere tek tek kitap okumanın önemini anlatan Yazıcı’dan boşalan göreve Burdur’dan Vali Hasan Şıldak atandı. 4 yıl içinde önceliği eğitime verdiğini kaydeden Vali Ersin Yazıcı, yüzlerce okulda binlerce öğrenci okuma saati düzenlediklerini belirtti, “Her vatandaşa kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için mücedele ettik. Spora ve sosyal projelere de ağırlık verdik. Kenar mahallelerdeki ekonomik durumu daha düşük çocuklarımızın seviyelerini yükseltmek için çalıştık. Umarım, müdürlerimiz ve yöneticilerimiz bundan sonra da bu projeyi daha da yukarı taşır” dedi.

İkinci valiliği

2 yıldır Burdur’da görev yapan, Balıkesir’in yeni Valisi Hasan Şıldak, yeni görevinde 2. kez valilik deneyimi yaşayacak. 51 yaşındaki Vali Şıldak, 1997 yılında Antalya İbradı’da kaymakamlığa başladı. Şıldak, Mülkiye Başmüfettişliği de yaptı. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesi alan Şıldak, Meclis Araştırması Komisyonu’nda da görev yaptı. -MAHMUT ACARÖZ

Siirt’ten Denizli’ye

1975 Trabzon doğumlu Ali Fuat Atik, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Kırklareli-Pehlivanköy, Edirne-Lalapaşa Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Rize-Dere-pazarı, Bingöl-Karlıova, Ağrı-Taşlıçay Bolu-Mengen Kayma-kamlığı ile Ardahan Vali Yar-dımcılığı yaptı. Bartın-Ulus ve Çanak-kale-Ezine Kaymakamlık görevini yürütürken, 20 Mart 2017’de Erzurum-Karayazı Kaymakamlığı ve belediye başkanlığına kayyum olarak atandı. 2 çocuk babası Atik, 21 Haziran 2017’den bu yana Siirt Valisi’ydi. -DENİZ TOKAT DHA

Aydın’a Aksoy

Aydın’A Kocaeli’nden atanan Vali Hüseyin Aksoy, 1963 yılında Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde doğdu.

1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1985 yılında Trabzon Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Vakfıkebir, Alucra ve Arsin Kaymakam vekilliklerinde bulundu. 1988’de, Isparta ili Aksu Kaymakamlığı’na kurucu kaymakam olarak atandı.

Muğla Valisi’ydi

Farklı kaymakamlıklardan sonra, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği ve Mülkiye Başmüfettişliği yaptı. 2000’de İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, 2001’de Muğla Valisi oldu.

4 yıl 3 ay süreyle bu görevi yürüttü. 2006 yılında Mersin Valiliği’ne atandı. Samsun Valiliği de yapan Aksoy, bir çocuk babası.

Çanakkale’den Muğla’ya

Çanakkale’den Muğla’ya atanan Orhan Tavlı; Ordu doğumlu, evli ve 2 çocuk babası.

Tavlı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Sırasıyla Giresun Güce İlçe Kaymakamlığı, Samsun Ayvacık İlçe Kaymakamlığı, Erzurum Aziziye İlçesi Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, Ankara Mülkiye Müfettişliği görevlerinde bulundu. Orhan Tavlı, 2016’dan bu yana Çanakkale Valiliği’ni sürdürüyordu.