Ege’yi sel bastı!

Gaziemir’de aniden bastıran aşırı yağmur sonucu Aktepe-Emrez Mahalleleri’nden geçen dere yatağının taşması sonucu sel meydana geldi. Selden etkilenen yurttaşların yardımına belediye ekipleri koştu. 5 arazözle sokaklardaki suları tahliye eden ekipler, iki saat süren yoğun çalışma sonucunda sokaklardan selin izlerini temizledi.



Evler yıkıldı

Başkan Halil Arda, sel bölgesinde ekiplerin çalışmalarını koordine etti. Arda,”Selden etkilenen yurttaşlarımızın evlerini dezenfekte edecek ve talep eden vatandaşlarımızın evlerini temizleyeceğiz” dedi. Saruhanlı’da da Büyükbelen Mahallesi’nde sele kapılan Kemal Gürgönül, vatandaşlar tarafından kurtarıldı, 2 kerpiç ev yıkıldı; bazı hayvanlar telef oldu.



Belediye Başkanı Zeki Bilgin, mahallede incelemelerde bulundu. Büyük bir afet yaşandığını ifade eden Bilgin, hasarın giderilmesi konusunda ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti, “Yaralarınızı saracağız” şeklinde konuştu.



Altıntepe’de taşkınlara son



Menderes Belediyesi, sera üreticilerinin genel olarak bulunduğu Altıntepe Mahallesi’nde açık yağmur suyu kanalı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Başkan Mustafa Kayalar, yıllardır yaşanan su taşkını sorununun tarih olacağını belirtti.



Teyakkuza geçtiler



Aydın’da etkisini gösteren sağanak ve fırtınaya karşı teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İncirliova’nın Acarlar Mahallesi’nde zor durumda kalan vatandaşlara yardımcı oldu. Fırtınadan dolayı birçok çatı zarar gördü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi anında müdahale etti, uçan çatıların altında kalan hayvanları kurtardı.