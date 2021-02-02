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    02.02.2021 - 00:02 |

    Ege’yi yağmur vurdu

    Ege’yi yağmur vurdu

    Ege’de etkili olan sağanak yağış ve lodos hayatı olumsuz etkiledi. Çanakkale’de fırtınada ağaçlar devrildi, elektrik kabloları koptu. Ayvalık’ın birçok noktasında su baskınları yaşandı. Bir apartmanın çatısına yıldırım isabet etti. Denizli’de sağanak özellikle Acıpayam ve Çameli’ni olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ekili alanlar zarar gördü. Manisa’da Bağyolu Göleti’nin taşması sonrası Bağyolu ile Avdal mahalleleri yolu ulaşıma kapandı. Salihli’de, yaklaşık 5 asırlık çınar ağacının dalları devrildi. Marmaris-Muğla karayolunda heyelan nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.

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