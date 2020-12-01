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    HaberlerEge Haberleri EGİAD, üyelerini yalnız bırakmıyor
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    01.12.2020 - 00:03 |

    EGİAD, üyelerini yalnız bırakmıyor

    EGİAD, üyelerini yalnız bırakmıyor

    Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) başta gıda olmak üzere pandemi sebebiyle gelir kaybına uğrayan üye şirketlerine ihracat, e ticaret, ürün alımı, alış-veriş olmak üzere birçok başlık altında destek olma kararı aldı. Toplanan EGİAD Pandemi Kriz Masası, önce ihtiyaçları belirledi. Ardından da aylardır kapılarına kilit vuran işletmelere kira yardımı yapılmasıyla ilgili hükümete çağrıda bulundu.

    “Önümüzde 6 aylık zorlu bir süreç daha bizi beklemekte” diyen EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “İş dünyası kredi borçlarının ertelenmesini ve çarkların dönmesi için teşvik yapılmasını talep ediyor. Biz de üyelerimize e- ticaret ve dış ticaret eğitimleri ile de destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı. EGİAD, üyelerine şu destekleri sunacak:

    Dört maddelik hedef

    “Devlet desteklerini takip etmek. Teşviklerin lobicilik faaliyetlerini yapmak. Münferit talebi olan üyelerimizin sıkıntılarını gündeme taşımak. Dış paydaşlar için yardım kampanyaları düzenlemek.

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