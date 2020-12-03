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    HaberlerEge Haberleri EGİAD’da Avni Yelkenbiçer aday
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    03.12.2020 - 00:03 |

    EGİAD’da Avni Yelkenbiçer aday

    Ege Genç İş İnsanları Derneği’nde (EGİAD) 16. dönem için seçim heyecanı başladı. Mustafa Aslan başkanlığındaki 15. dönem Yönetim Kurulu’nda Başkan Vekili olarak görev alan Avni Yelkenbiçer, aday olduğunu açıkladı.

    EGİAD’da Avni Yelkenbiçer aday

    EGİAD 16 ekibi olarak yönetime talip olduklarını söyleyen Yelkenbiçer, “Köklü EGİAD projelerini aynı enerjiyle devam ettirip, her dönemde olduğu gibi bunlara yenilerini eklemek üzere hazırlanıyoruz. Yalnız EGİAD tarafından yapılabilecek ve EGİAD tarafından mutlaka yapılması gereken işler olduğuna inanıyoruz. Böylesine iddialı bir misyonu yerine getirebilmek de ancak yüksek bir motivasyonla ve tecrübeli bir ekiple mümkün. Bu süreçte her türlü katkıya ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Hepsine açık olacağız, hepsini talep edeceğiz” dedi.

    Dinamizm vurgusu

    11 yıldır çok faal bir EGİAD üyesi olduğunu hatırlatan Yelkenbiçer, “Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, derneğimizin misyonu olan dinamizm ve sürdürülebilirliğe bugünlerde daha çok ihtiyacımız var. Her gün işlerimizde ve sosyal projelerimizde daha da başarılı olmalı, uluslararası anlamda gücümüzü ve etkinliğimizi arttırmalı, toplumsal hayatta katkılar yapacak bu dinamizmi hayata geçirmeliyiz. Birleşmiş Milletler’in 2030 yılı için koyduğu sürdürülebilir kalkınma hedeflerini kendi toplumumuzda hayata geçirmek için EGİAD’ın öncü rolünü perçinlemeliyiz” diye konuştu.

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