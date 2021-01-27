EGİAD’dan Çin raporu

EGİAD Çin Raporu- Kuşak, Yol ve Saat Kulesi başlıklı çalışmanın hayata geçme süreci hakkında bilgi veren EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “Konu seçiminde, Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’in İzmir ile ilgili hedeflerinin etkisi büyük. Çin konusunda üst düzey çalışmaları olan (TÜSİAD) Çin Network’u uzman üyesi Dr. Altay Atlı tarafından hazırlanan rapor gerçekten oldukça kapsamlı, somut politikalar öneren ve İzmir için yol haritası olabilecek stratejiler sunan bir çalışma” dedi.

Bakanlık desteğe hazır

Rapor sunumunu izleyen T. C. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya da, “Çin- Orta Asya- Batı Asya Koridoru’nun daha fazla kullanılması konusunda genç iş insanlarımıza büyük sorumluluk düşüyor. Size her türlü desteği vermeye hazırız. Çin Başkonsolosluğu’nun İzmir’de tekrar açılması için çalışmalarımız da sürüyor” diye konuştu. İki ülke arasında giderek artan dış ticaret açığının belirli ölçüde telafi edilmesi gerektiğinin vurgulandığı raporda, şu başlıklar öne çıktı:

Lojistik fırsatları anlatılmalı

“İzmir ve Ege Bölgesi’nin Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’nde yer alması, ulaştırma ve teknoloji altyapısının güçlendirilmesi konusunda katkı sağlayabilir. Çandarlı Limanı projesiyle birlikte, bölge limanları, demiryolları, karayolları ve lojistik merkezlerinin, Kuşak ve Yol Girişimi açısından ekonomik ve jeopolitik anlamda olası getirileri Çin tarafına sunulmalı. Başta güneş ve rüzgâr enerjisi, gıda ve tarım ürünleri, makine imalat ve kimyasal ürünler olmak üzere İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin sunduğu yatırım imkânları bu sektörlerdeki büyük Çinli firmaların üst düzey yöneticilerine doğrudan anlatılmalı. İzmir ile Çin arasında doğrudan uçuş imkânları değerlendirilmeli. Çince bilen insan kaynağını geliştirmek amacıyla İzmir’de Çince kursları ve Çin kültürüne yönelik eğitim verilmesi de faydalı olacaktır. İzmir Adnan Menderes Havalimanı da “Çin Dostu” havalimanı haline getirilmeli. Son olarak, örgütler ve odalar arasında bir Çin Çalışma Grubu oluşturulmalı ve sahadaki verilerden beslenen öneriler getirmesi sağlanmalı.”

Turiste yönelik ödeme sistemi

EGİAD’ın Çin pazarına yönelik önerileri arasında, WeChat Pay ve AliPay gibi Çin’de kullanılan elektronik ödeme sistemlerinin, İzmir’de ve Ege Bölgesi’nin diğer kentleri ile turistik merkezlerinde kullanılabilmesi için Türkiye’de faaliyet gösteren Çin bankaları nezdinde temaslar başlatılması gerekliliği yer aldı.