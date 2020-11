EGİKAD üyelerine deprem eğitimi

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), düzenlediği online toplantı ile Arama Kurtarma Derneği’nden (AKUT) deprem semineri aldı. AKUT İzmir Temsilcisi Ramazan Ergut ve eğitmenler Hatice Yakıncan ile Ertuğ Karaduman, deprem sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini anlattı.

EGİKAD olarak her türlü yardım organizasyonunu içinde olduklarını belirten Başkan Duha Baran, “Asıl yapılması gereken depremde canlarımızı kaybetmeden neler yapabileceğimizi öğrenmek. Sağlıklı binalarda sağlıklı bir yaşamı her vatandaşımız hakkediyor” dedi. Her bireyin deprem öncesi önlem olarak evlerinde, iş yerlerinde kendilerinin ‘tehlike avı’ dedikleri bir araştırma yapması gerektiğini dile getiren uzmanlar ise şöyle konuştu:

‘Bunlara dikkat edin’

“Üzerinize devrilebilecek dolap gibi 1.20’nin üzerindeki her eşyanın sabitlenmesi gerek. Üst raflara ağır eşyalar konulmamalı. Acil durum çantası, pet şişe su ve gece bir depreme yakalanma anında olası cam kırıklarında karşı yatağınızın yanında terliği bulundurmamız gerekiyor. Deprem sırasında pencerelerden uzak durun. Yat korun tutun dediğimiz yöntemi uygulamak önemli. Buna imkan yoksa çök kapan tutun dediğimiz sabit bir eşyanın yanına çökerek tutunmayı tavsiye ediyoruz. Önce gaz, sonra elek-trik son olarak da su vanalarını kapatıp binayı terk etmek gerek.”