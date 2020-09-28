Eğitim eve geldi

Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, Avrupa Birliği Sivil Düşün Bizi Bağlayan Şeyler Özel Destek Programı kapsamında yürütülen “Kuşadası ve Çevresindeki Otizmli Bireylerin Covid-19 Sürecinde Yaşadığı Eğitim Kaybının Ebeveynlere Yönelik Uzaktan Eğitimlerle Giderilmesi” çalışması tamamlandı.

Kuşadası Otizm Derneği tarafından desteklenen otizmli bireylerin pandemi sürecinde uğradığı eğitim kaybını, ailelere verilecek uzaktan eğitimler yoluyla gidermeyi hedefleyen çalışma için gereken eğitim modülleri hazırlandı. Modüllerin çevrimiçi ortama aktarılmasının ardından otizmli bireylerin aileleri bu kayıtlara ulaşabilecek. Dernek Başkanı İbrahim Durak, “Bu çalışmayla beraber otizmli bireylerin aileleri için eşsiz bir dijital arşiv oluşturulmuş oldu. Bu konuda yarattığımız farkındalık için tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Özge Önderoğlu Akkuyu ise, “Uzun vadeli ve çok başarılı bir işe imza atıldığına inanıyorum. Emeği geçen herkese Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel ve Kuşadası Belediyesi adına teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.