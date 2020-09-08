Eğitim modeliyle dikkat çekiyor

Okulun kurucusu Ender Öden, “Gönüllülük ilkesinde yaptığımız başvuru sonucunda uluslararası sertifikamızı almayı başardık. Eğitim alanında ilk sertifikaya sahip olmanın gururunu da yaşıyoruz” diye konuştu. Öden, uyguladıkları eğitim modelini şöyle anlattı:

‘Hayata hazırlıyoruz’

“Matematik, Türkçe, fen bilimleri gibi dersleri öğretmekle kalmıyoruz. Çocuklara hayatı idame ettirme, pratik düşünme ve el becerilerinin gelişmesi gibi tüm konularda katkı sağlamaya çalışıyoruz. İzcilik kulübümüzle çocuklara doğaya uyumlu olmayı öğretiyoruz. Seramik, çinicilik, binicilik ve trafik eğitimlerimiz var. Ayrıca beden disiplini için tekvando ve kickboks eğitimi veriyoruz. Bakanlığımızın koronavirüse karşı belirlediği 14 maddeye koşulsuz uyuyoruz. Okulumuzda sağlık bölümü, yetkin bir uzman var. Bulunduğumuz konuma maksimum bir dakika mesafede olan bir özel hastaneyle de protokol yaptık. Hatta 14 olmazsa olmaz kuralımızın yanında hijyen konusunda neler yapabileceğimizle alakalı hastanemizdeki yetkililerimizden destek alıyoruz. Okul bünyemizde maskelerimizi üretmeyi de planlıyoruz.”

‘Üç yabancı dil birden öğretiyoruz’

Dil eğitimine ayrıca önem verdiklerini belirten EGEBİL Okulları Modern Çağ Koleji Kurucusu Ender Öden, “İngiliz İngilizcesinin yanında çocukların gelecek iş hayatlarında kullanabileceği, ülkemizin sıkı ticari ilişkileri olması nedeniyle Rusça ve Almanca öğretiyoruz” dedi.