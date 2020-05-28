BİST104.9541.87EURO7.460.13USD6.770.07ALTIN373.091.21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Eğitim şenliği
    ABONE OL
    28.05.2020 - 00:03 |

    Eğitim şenliği

    “Uzaktan Eğitim Şenliği” Bornova’daki 200’den fazla resmi ve özel okuldan büyük bir kısmının katılımıyla 21 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirildi.

    Eğitim şenliği

    Öğrencilerin evde yaptıkları her türlü bilim, sanat, spor, doğa, eğitim-öğretim etkinliği ile 1. dönem okulda yapılmış çalışmalar; öğrenciler, veliler, öğretmenler ve okulların kurumsal sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, “Tüm paylaşımların toplam 100 binden fazla görüntüleme sayısına ulaşan etkinliğimiz; okulunu, öğretmenini, öğrencisini özleyen herkes için bir mutlu bir buluşma oldu” dedi.

    Park halindeki araçlara çarpıp parka uçtuManisa'nın Şehzadeler ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü park halindeki iki araca çarptıktan sonra kontrolsüz şekilde yaklaşık 250 metre gittikten sonra parkın içine girdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi: Bakan Koca 'ikinci dönemdeyiz' diyerek corona virüs için kritik uyarılarda bulundu

    Son dakika haberi: Bakan Koca 'ikinci dönemdeyiz' diyerek corona virüs için kritik uyarılarda bulundu

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş ödenmez ise...

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş ödenmez ise...

    Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu... Bugün açılıyor

    Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu... Bugün açılıyor

    Göktaşı mı düştü, nerede, hangi ilde? Göktaşı nedir, göktaşı düşmesi nasıl olur?

    Göktaşı mı düştü, nerede, hangi ilde? Göktaşı nedir, göktaşı düşmesi nasıl olur?

    Sıradaki Haber