28.05.2020 - 00:03 |
Eğitim şenliği
“Uzaktan Eğitim Şenliği” Bornova’daki 200’den fazla resmi ve özel okuldan büyük bir kısmının katılımıyla 21 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirildi.
Öğrencilerin evde yaptıkları her türlü bilim, sanat, spor, doğa, eğitim-öğretim etkinliği ile 1. dönem okulda yapılmış çalışmalar; öğrenciler, veliler, öğretmenler ve okulların kurumsal sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, “Tüm paylaşımların toplam 100 binden fazla görüntüleme sayısına ulaşan etkinliğimiz; okulunu, öğretmenini, öğrencisini özleyen herkes için bir mutlu bir buluşma oldu” dedi.