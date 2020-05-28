Eğitim şenliği

Öğrencilerin evde yaptıkları her türlü bilim, sanat, spor, doğa, eğitim-öğretim etkinliği ile 1. dönem okulda yapılmış çalışmalar; öğrenciler, veliler, öğretmenler ve okulların kurumsal sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, “Tüm paylaşımların toplam 100 binden fazla görüntüleme sayısına ulaşan etkinliğimiz; okulunu, öğretmenini, öğrencisini özleyen herkes için bir mutlu bir buluşma oldu” dedi.