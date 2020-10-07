Minikler, koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime devam ediyor. Online eğitime hiçbir şekilde erişimi olmayan öğrenciler için belediyeler, odalar elini taşın altına koydu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelerin çocuklarına tablet dağıtımına başladı. İlk tabletler Kiraz’ın Dokuzlar Köyü’ndeki dört haneye ulaştırıldı. Büyükşehir, kent genelinde 3 bini aşkın tablet dağıtacak, aylık 4 GB’lik 20 bin internet paketinden oluşan online eğitim desteği de sağlayacak. Bunların yanı sıra 25 bin çocuğa bot, mont ve 130 liralık kırtasiye kartı ulaştıracak.

Buca’ya EBA noktası

Buca Belediyesi de, maddi imkansızlıklar nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın online eğitim ağı EBA’dan faydalanamayan öğrenciler için ek hizmet binalarını kullanıma açtı. Öğrenciler, belediyeye bağlı üç merkezde oluşturulan EBA erişim noktalarında ücretsiz olarak derslerini izleyebiliyor. Ayrıca belediye, yüz yüze eğitime başlayan 1. sınıflara bin adet kırtasiye seti dağıttı. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için tüm imkânlarını seferber ettiklerini belirten Başkan Erhan Kılıç, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız bizim için çok önemli” dedi.

Dayanışma örneği

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise, meclis toplantısında tablet dayanışması başlattıklarını vurguladı. Başkan Selvitopu, “Çocuklarımız pandemi koşulları nedeniyle zor günler yaşıyor. Biz de belediye olarak eğitim gören çocuklarımıza tablet alarak destek olma niyetindeyiz. Bütçe olanaklarımız doğrultusunda belirli sayıda tableti alıp, gerçekten ihtiyacı olan çocuklara dağıtacağız. Karabağlar’da bu işe katkı koyabilecek özel, tüzel ya da şahıslar da bu dayanışmaya katılabilir” şeklinde konuştu.

Ücretsiz internet

Turgutlu Belediyesi, internete erişim sorunu olan kırsal mahallelere yönelik altyapı çalışması gerçekleştirecek. Her kırsal mahalleden bir öğrencinin bir yıllık interneti de ücretsiz olarak karşılanacak. Başkan Çetin Akın, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için çalıştıklarını vurguladı. Koronavirüs salgını sürecinde tableti ve bilgisayarı olmaması nedeniyle eğitimleri kaçıran çocuklara bir destek de Milas Ticaret ve Sanayi Odası’ndan geldi. MİTSO Başkanı Reşit Özer, üyelerin bağışladıkları tabletleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etti. Özer, “Müdürlüğümüz, tabletleri köylerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor” dedi.

Maske uyarısı!

Aydın Büyükşehir Belediyesi de, okula devam eden öğrenciler için maske dağıtmaya devam ediyor. Salgına karşı maske takılması, sosyal mesafe kurallarına uyulması ve kişisel hijyene dikkat edilmesi gerektiği yönündeki uyarısını yineleyen Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Çocuklarımızın, sevdiklerimizin sağlığı için bu kuralara riayet etmeliyiz” diye konuştu.

Germencik Belediyesi ise, 29 okula dezenfekte standı hediye etti. Tüm okullarda rutin olarak dezenfeksiyon çalışması da yaptıran Belediye Başkanı Fuat Öndeş, koronavirüsle mücadelelerinin kesintisiz olarak sürdüğünü söyledi.