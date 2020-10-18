Eğitimde fırsat eşitliği?..

Maddi durumu yetersiz olan ailelerin çocuklarına eğitim ve kırtasiye yardımı yapan belediye, öğrencilere okul kıyafeti de dağıttı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvuran 1.2.3.4 ve 8. sınıfa başlayan yaklaşık 200 öğrenciye ulaşıldı. İhtiyaç sahiplerinin, eğitim ve kırtasiye yardımından faydalanabilmesi için, öğrenci belgesi ve muhtardan fakirlik kağıdıyla müdürlüğe başvurması gerekiyor.



Öte yandan her yağmur yağdığında su taşkınlarına maruz kalan Küçük Sanayi Sitesi’nin yağmursuyu altyapısı belediye ekiplerince yenileniyor.