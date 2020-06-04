Eğitime başladı

Eğitim çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek konservatuarda bulunan tüm salon ve sınıfların yanı sıra bez bebek müzesini de tepeden tırnağa dezenfekte etti. Başkan Osman Zolan, tesislere gelen vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka dikkat etmesini istedi.