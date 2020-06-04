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    04.06.2020 - 00:03 |

    Eğitime başladı

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni normal döneme geçişle beraber geçici süre kapatılan Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı ile bez bebek müzesinde dezenfekte çalışması yaparak hizmete açtı.

    Eğitime başladı

    Eğitim çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek konservatuarda bulunan tüm salon ve sınıfların yanı sıra bez bebek müzesini de tepeden tırnağa dezenfekte etti. Başkan Osman Zolan, tesislere gelen vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka dikkat etmesini istedi.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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