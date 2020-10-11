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    11.10.2020 - 00:02 |

    Eğitimler başladı

    Marka Danışmanı Selen Almaç Deniz tarafından kurulan Towerlife Akademi, özgün eğitimler ile kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlamak isteyenlerin yeni adresi oldu.

    Eğitimler başladı

    2011 yılından beri ulusal ve uluslararası arenada markalara danışmanlık hizmeti sunan Towerlife Perakende Lokasyon ve Marka Danışmanlığı bünyesinde, geçen mart ayında pandemiden hemen önce kurulan Towerlife Akademi, barista eğitimlerinden mutfak workshoplarına, kişisel gelişim eğitimlerinden katılım sertifikalı mesleki eğitimlere kadar pek çok alanda eğitimler düzenliyor. Eğitimlerinin mutfak tarafı ise iki profesyonel markaya; Rational ve Barista OL’ye emanet. Pandemi nedeniyle bir süre durdurulan eğitimler ise yeniden başladı, kontenjanlar şimdiden doldu.

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