Eğitimler başladı

2011 yılından beri ulusal ve uluslararası arenada markalara danışmanlık hizmeti sunan Towerlife Perakende Lokasyon ve Marka Danışmanlığı bünyesinde, geçen mart ayında pandemiden hemen önce kurulan Towerlife Akademi, barista eğitimlerinden mutfak workshoplarına, kişisel gelişim eğitimlerinden katılım sertifikalı mesleki eğitimlere kadar pek çok alanda eğitimler düzenliyor. Eğitimlerinin mutfak tarafı ise iki profesyonel markaya; Rational ve Barista OL’ye emanet. Pandemi nedeniyle bir süre durdurulan eğitimler ise yeniden başladı, kontenjanlar şimdiden doldu.