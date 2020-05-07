07.05.2020 - 00:02 |
Eğitimlere devam
Kovid-19 salgınından korunma tedbirleri kapsamında örgün eğitimlerini durduran Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Müzik Akademisi eğitimlerini çevrimiçi olarak uzaktan sürdürüyor.
Öğrencilere; piyano, keman, şan, kompozisyon ve solfej dersleri çevrimiçi öğrenme ortamında eşzamanlı olarak verilmeye devam ediliyor. Öğrenciler, çevrimiçi öğrenme ortamı sayesinde eğitmenleriyle bire bir ders yapma ve bilgi paylaşımında bulunma imkanı buluyor.
YÜSEM Müdürü Doç. Dr. Sabah Balta Ulay, “Bu süreçte eğitimlerimizin aksamasını istemedik. Başlattığımız bu dijital dönüşüm elbette Müzik Akademisi ve bu salgın süreciyle sınırlı kalmayacak. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında vereceğimiz farklı eğitimlerin de başlangıcı olacaktır” diye konuştu.
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