BİST105.3600.39EURO 7.540.03USD6.810.09ALTIN376.591.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Eğlenceli eğitimler
    ABONE OL
    29.05.2020 - 00:03 |

    Eğlenceli eğitimler

    Bayraklı Belediyesi tarafından salgın süresince internetten verilen kurslar renkli görüntülere sahne oluyor.

    Eğlenceli eğitimler

    Eğitmenler; tiyatrodan gitara, resimden karikatüre birçok alanda öğrencileriyle internet ortamında buluşuyor. Eğitimler, hafta içi her gün bir bilgisayar programı sayesinde internetten gerçekleşiyor. Kurslara katılmak isteyenler, 477 20 00 numaralı telefondan detaylı bilgi alabiliyor. Virüs dolayısıyla başlatılan uygulamanın süresi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın alacağı kararlara göre belirlenecek.

    Fahrettin Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımı yaptı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fetih coşkusunun kutlama programı belli oldu!

    Fetih coşkusunun kutlama programı belli oldu!

    Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

    Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

    Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

    Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

    Son dakika haberi... İçişleri'nden 18 Yaş Altı ve 65 Yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni genelge

    Son dakika haberi... İçişleri'nden 18 Yaş Altı ve 65 Yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni genelge

    Sıradaki Haber