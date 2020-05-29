Eğlenceli eğitimler

Eğitmenler; tiyatrodan gitara, resimden karikatüre birçok alanda öğrencileriyle internet ortamında buluşuyor. Eğitimler, hafta içi her gün bir bilgisayar programı sayesinde internetten gerçekleşiyor. Kurslara katılmak isteyenler, 477 20 00 numaralı telefondan detaylı bilgi alabiliyor. Virüs dolayısıyla başlatılan uygulamanın süresi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın alacağı kararlara göre belirlenecek.