Egzamaya karşı önlem alın!

Egzama hastası bireylerde enfeksiyonun da sıklıkla görüldüğünü belirten Arısoy, “Genellikle yüz, saç derisi, bacaklar, dirsekler, diz arkaları ve kalça gibi bölgelerde ve çoğu hastada el bölgesinde gözlenir. Hastalık çeşidine bağlı olmakla birlikte stres, alerji, tahriş veya dolaşım sorunlarından kaynaklanabilir” dedi.



Belirtileri neler?



Egzamanın özellikle ciltte kızarıklık, şişlik, minik su toplayan kabarcıklar ve sulanma ile belirti verebileceğini belirten Uzm. Dr. Esra Arısoy, “Ciltte şiddetli kaşıntı, kepeklenme ve yanma olabileceği gibi bazı hastalarda sadece kaşıntı ve yanma yakınması olabilir. Başlangıçta deride kepeklenme ve kabuklanma olurken sonra kuruma ve kalınlaşma ve deride renk değişikliği ve çatlama belirtiler arasında sayılabilir” şeklinde konuştu. Tahriş edici maddelerin, alerjenler, mikroplar, sıcak ve soğuk hava, süt ürünleri, yumurta, kabuklu yemişler ve tohumlar, soya ürünleri ve buğday gibi bazı gıdaların yol açabileceğini söyledi.



Bunlara dikkat!



Kesin bir tedavisi olmadığını kaydeden Arısoy, evde uygulanabilecek tüyolarda bulundu, “Ilık banyoyu tercih edin. Duş jeli kullanmayın. Pamuklu, yumuşak kıyafetler giyin. Yarayı kaşımayın. Vücudunuzu her gün nemlendirin. Tırnaklarınızı kısa tutun. Uçuk hastalığı olanlardan uzak durun. Egzamanın nedeni alerjiyse, alerji yapıcı maddeden korunun. Egzamalı bir bebeğe inek sütü veriliyorsa, inek sütünü kesip ya anne sütü verilmeli ya da

keçi sütü ve özel süttozu gibi bir besinle beslenmeli” ifadesini kullandı.