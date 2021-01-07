Egzoz gazından zarar gördüler

Sökülen ağaçların yerine egzoz gazına dayanıklı olduğu belirtilen doğu çınarı ile leylandi cinsi ağaçlar dikiliyor. Başkan Yücel Yılmaz, “Böceklerin de zarar vermesi üzerine sökümüne başlanan ağaçlar ekiplerimiz tarafından sökülerek, belediyenin serasında saksılara dikilip bakım ve onarıma alındı. Yeniden hayati fonksiyon kazandırılacak olan ağaçlar, ihtiyaç duyulan farklı bölgelerde kullanılacak” diye açıkladı.