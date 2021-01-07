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    HaberlerEge Haberleri Egzoz gazından zarar gördüler
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    07.01.2021 - 00:02 |

    Egzoz gazından zarar gördüler

    Balıkesir Bandırma Caddesi’ndeki refüj üzerinde, araçların egzozlarından çıkan gaz nedeniyle zarar gören ağaçlar, söküldü.

    Egzoz gazından zarar gördüler

    Sökülen ağaçların yerine egzoz gazına dayanıklı olduğu belirtilen doğu çınarı ile leylandi cinsi ağaçlar dikiliyor. Başkan Yücel Yılmaz, “Böceklerin de zarar vermesi üzerine sökümüne başlanan ağaçlar ekiplerimiz tarafından sökülerek, belediyenin serasında saksılara dikilip bakım ve onarıma alındı. Yeniden hayati fonksiyon kazandırılacak olan ağaçlar, ihtiyaç duyulan farklı bölgelerde kullanılacak” diye açıkladı.

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