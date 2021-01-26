EİB, ihracatın yıldızlarıyla hedef büyüttü

Türkiye’ye 2020 yılında 13 milyar 4 milyon dolar döviz kazandıran Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’ne pandemi arası verdi. Dev rakama 5 milyar 331 milyon dolarlık katkı sağlayan 57 ihracat şampiyonu üyesine teşekkürünü ise, gazetelere ve sosyal medya platformlarına verdiği ilanlarla yaptı.

2021’de 15 milyar $

2020’de dijital pazarlamayla başarıyı yakaladıklarını belirten EİB Koordinatör BaşkanJak Eskinazi, “13 milyar 4 milyor dolarlık ihracata 9 bin 313 firmamız katkı sa2021 yıl hedefimiz EİB’den ihracat yapan firma sayısını 10 binin üzerine çıkarmak, ihracat rakamımızı da 15 milyar dolara taşımak olacak. Bu hedefe ulaşmak için dijitalleşme, lojistik, tasarım, inovasyon ve Ar-Ge yoğunlaşacağımız konu başlıkları olacak” diye konuştu.

EİB üyeleri arasında 2020 yılında ilk üçte yer alan firmalar; Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş, PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. ve WHIRLPOOL Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. oldu. 57 firmanın 36 tanesi İzmirli firmalardan oluştu.