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    HaberlerEge Haberleri EİB, sanal ticarete başlıyor
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    10.05.2020 - 00:01 |

    EİB, sanal ticarete başlıyor

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekonomisinin salgın sonrasındaki durumu, gelişmeler, önümüzdeki döneme dair fırsatlar ve ihracat imkanları Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) düzenlediği “Koronavirüs Salgınının Hedef Pazarlarımızdaki Seyri” webinarında Dubai Ticaret Ataşeleri Hasan Önal ve Ahmet Canlı’nın katılımıyla değerlendirildi.

    EİB, sanal ticarete başlıyor

    Önal ve Canlı, EİB ile bölgeye gıda ihracatına yönelik sanal ticaret çalışmalarının başlayacağını açıkladı. Koronavirüs öncesinde BAE’nin Orta Doğu’da ilk kez düzenlenecek Expo 2020’ye ev sahipliği yapmaya hazırlandığını anlatan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de, “Dijital dönüşüm içinde olduğumuz bu süreçte ihracatçılarımıza yeni fırsatlar sağlıyoruz” dedi.

    Bakanlıktan istek

    BAE’nin tavukçuluğa ve yumurtacılığa ciddi yatırım yaptığını sözlerine ekleyen Eskinazi, “Türk yumurta ihracatçıları, ürünlerini veterinerlik departmanı olmadığı için El Mektum Havalimanı’na indirmek istemiyor. Bu yüzden Dubai Airport’a götürüyorlar. Buda ayrı bir maliyet olarak çıkıyor. Havalimanına Veterinerlik Departmanı kurulması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

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