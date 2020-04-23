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    HaberlerEge Haberleri EİB’ten sağlık çalışanlarına tam destek
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    23.04.2020 - 00:03 |

    EİB’ten sağlık çalışanlarına tam destek

    EİB’ten sağlık çalışanlarına tam destek

    Ege İhracatçı Birlikleri, sağlık çalışanlarına ve hastanelere destek amacıyla kovid-19 hastalığının tanısında kullanılan numune alma kabinlerini ihtiyaç sahibi dört hastaneye dağıttı, ilerleyen dönemde de entübasyon kabinlerini teslim edecek.

    Güçlü altyapı

    Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Sağlık çalışanlarımızın daha güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamak adına numune alma kabinlerini Menemen Devlet Hastanesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ege Üniversitesi Hastanesi, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ne dağıttık. Artık bu hastanelerimize salgın şüphesiyle giden vatandaşlardan temassız ve kontrollü bir şekilde örnek alınacak. Sağlık Müdürlükleriyle koordineli bir şekilde sağlık çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu diğer koruyucu ekipman ve cihazları da tedarik etmeye devam ediyoruz. Sağlık altyapımız güçlü olduğu için süreci iyi bir şekilde yönetiyoruz” dedi.

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