Ekipler, 7/24 görevde

İlk ilaçlamaları kamu kurumlarından ve toplumun ortak kullanım alanlarından başladıkların belirten Başkan Mustafa İnce, “Belediyemizin tüm imkânlarını halkımız için seferber ettik. Güzelbahçeli hemşerilerimizden isteğimiz genci, yaşlısı tüm kesimlerin zaruri ve acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmamaları” dedi.