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    HaberlerEge Haberleri Ekipler, 7/24 görevde
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    02.04.2020 - 00:03 |

    Ekipler, 7/24 görevde

    Güzelbahçe Belediyesi ekipleri bir yandan sahada belediye görevlerini yürütürken, bir yandan da koronavirüs ile mücadelesine devam ediyor.

    Ekipler, 7/24 görevde

    İlk ilaçlamaları kamu kurumlarından ve toplumun ortak kullanım alanlarından başladıkların belirten Başkan Mustafa İnce, “Belediyemizin tüm imkânlarını halkımız için seferber ettik. Güzelbahçeli hemşerilerimizden isteğimiz genci, yaşlısı tüm kesimlerin zaruri ve acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmamaları” dedi.

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