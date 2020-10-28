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    HaberlerEge Haberleri Eklem protezinde başarı yükseliyor
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    28.10.2020 - 00:01 |

    Eklem protezinde başarı yükseliyor

    Modern teknoloji ve tıptaki gelişmeler sayesinde ortopedik rahatsızlıkların tedavisinde büyük ilerleme sağlandığını belirten Ekol Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Akdemir, eklem rahatsızlıklarında kullanılan protez (diz, kalça, omuz, ayak bilek vb.) implantları ve ameliyat tekniklerinde önemli gelişmeler olduğunu anlattı.

    Eklem protezinde başarı yükseliyor

    Eklem hasarının çok fazla olmadığı durumlarda, ağrı kesiciler, fizik tedavi uygulamaları, eklem içi ilaç enjeksiyonları, PRP ve kök hücre uygulamalarının uygulanabileceğini belirten Akdemir, ”Eğer eklem onarılamayacak derecede hasar görmüş ise tedavi seçenekleri içinde artrodez (eklem dondurması) veya artroplasti (eklem protezi) öne çıkıyor. Artrodez eklem hareketinin ortadan kaldırılmasıdır. Küçük eklemlerde (örneğin parmak) hala en iyi tedavi seçeneği olmakla birlikte büyük eklemlerde (kalça-diz) ciddi fonksiyon kaybına neden olduğu için hastalar ve hekimler tarafından artrodez tercih edilmez” dedi.

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