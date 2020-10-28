Eklem protezinde başarı yükseliyor

Eklem hasarının çok fazla olmadığı durumlarda, ağrı kesiciler, fizik tedavi uygulamaları, eklem içi ilaç enjeksiyonları, PRP ve kök hücre uygulamalarının uygulanabileceğini belirten Akdemir, ”Eğer eklem onarılamayacak derecede hasar görmüş ise tedavi seçenekleri içinde artrodez (eklem dondurması) veya artroplasti (eklem protezi) öne çıkıyor. Artrodez eklem hareketinin ortadan kaldırılmasıdır. Küçük eklemlerde (örneğin parmak) hala en iyi tedavi seçeneği olmakla birlikte büyük eklemlerde (kalça-diz) ciddi fonksiyon kaybına neden olduğu için hastalar ve hekimler tarafından artrodez tercih edilmez” dedi.