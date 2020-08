‘Ekmek peşindeyiz’

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, son günlerde kentle ilgili olumsuz algı oluşturulduğunu söyledi. Çeşme’de Ukraynalı bir mankenin darbedilmesi iddiası ve ardından tartışmaların büyümesi, 6 işletmenin 15 gün süreyle kapatılması, son olarak da Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara’nın görev yerinin değiştirilmesi üzerine açıklama yapan Köfüncü, “İlçenin böyle bir olayla gündeme gelmesi, esnaf teşkilatı başkanı ve bir Çeşmeli olarak beni derinden üzdü. Dini, ırkı, dili, mezhebi ne olursa olsun, kadına yapılan şiddeti lanetle kınıyor, o ellerin kırılmasını talep ediyoruz. Ulusal televizyonlarda altyazı geçmesinin ardından birçok telefon aldık. Yazıda, ‘Ukraynalı bir mankenin darp edilmesinden dolayı Çeşme Kaymakamı görevden alındı’ diye yazıyordu. Çeşme’den giden ne ilk ne de son kaymakamdır” dedi.



İzmir İl Vali Yardımcılığı’na atanan Kara’nın iyi bir kaymakam olduğunun altını çizen Köfüncü, “Kara, iyi bir kaymakamdı, iyi bir ağabeydi, iyi bir devlet adamıydı. Pandemi dönemininde de kaymakamımızla çok iyi çalışmalar yürüttük. Fakat basında son zamanlarda çıkan haberlerle, pandeminin Çeşme’den yayıldığı izlenimi verilmesi bizi üzüyor. Saatlerin normal düzene geçmesiyle eğlencenin yapıldığı yerlerde denetimler yapıldı. Kurallara uymayanlara cezalar yazıldı. Gerekli ikazlar yapıldı” diye konuştu.



‘Cezası verildi’

Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına her zaman dikkat çektiklerini belirten Köfüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birçok kişiyle görüştüğümüzde, pandemi kurallarını anlatıyoruz. Mesajlarımızı gönderiyoruz. Basına açıklama yapıyoruz. Sosyal medyadan da insanlarımıza ulaşıp, neler yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bu bayramda 43 bin nüfuslu bir yerin, 1 milyon nüfusu aşmasıyla sosyal mesafenin yok edilmesi, olmaması gerekiyordu. Cezası verildi. Sanki Çeşme haricinde beach club yok, restoran yok. Her yerde var. Sosyal medyadaki haberlere vatandaşlarımızın, esnafın itibar etmemesini istiyoruz. Bu dedikodular Çeşmemize zarar veriyor. Umuyorum ki bundan sonra bu tür konularla anılmayız. Çeşme’de her keseye göre yer var. En güvenli ilçelerden biriyiz. Lütfen Çeşme’yi hedeften çıkarın.”





Kahveciler zor durumda



Esnafın zor durumda olduğunu kaydeden Köfüncü, “Pandemi döneminde esnafımız, ‘dükkanını kapat’ dediğinizde kapattı. Sesi çıkmadı. Şimdi ekmek yeme zamanımız. Tabii ki sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Ama kahvehanelerimizde, kahve kültürümüzden gelen kağıt oyunu, okey, tavla oynanamıyor. Kahvehaneler çay ocağı değil. O nedenle kahvehaneci aç durumda. Kimse bunu düşünmüyor. Esnaf, kirasını, sigortasını yatıramaz duruma geldi. Destek bekliyoruz” dedi.