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    HaberlerEge Haberleri Ekol Göz Menemen özlem dindirecek
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    15.02.2020 - 00:00 |

    Ekol Göz Menemen özlem dindirecek

    TFF 1. Lig’de üst üste 4 mağlubiyet aldıktan sonra geçen hafta Akhisarspor deplasmanından 1 puanla dönen Ekol Göz Menemenspor, bugün evinde, kümede kalma savaşı veren Eskişehirspor’la karşı karşıya gelecek.

    Ekol Göz Menemen özlem dindirecek

    Menemen İlçe Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı Burak Şeker yönetecek. Müsabakanın biletleri VIP 30, batı tribünü 15, maraton 5, misafir tribünü ise 6.5 TL’den satışa çıktı. İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı kanat oyuncusu Mehmet Boztepe dışında eksik bulunmuyor. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, “Akhisar deplasmanında 2-0 geriden gelip sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılmak bize moral verdi. Bu hafta galibiyet özlemini dindireceğiz. Eskişehirspor son haftalarda çıkışa geçti, bunu sürdürmek isteyecekler. Ancak biz de kazanmak için oynayacağız” dedi.

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