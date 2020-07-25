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    HaberlerEge Haberleri Ekonomi Üniversitesi, ilk 10 içinde
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    25.07.2020 - 00:01 |

    Ekonomi Üniversitesi, ilk 10 içinde

    İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türiye’deki 192 üniversitede eğitim gören 39 bin 386 öğrencinin katılımıyla yapılan memnuniyet araştırmasında ‘A’ unvanı almaya hak kazandı.

    Ekonomi Üniversitesi, ilk 10 içinde

     İEÜ, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜNİAR) gerçekleştirdiği çalışmada, Türkiye genelindeki vakıf üniversitelerinin memnuniyet sıralamasında 10’uncu oldu. Devlet üniversitelerinin dahil edildiği değerlendirmede ise 19’uncu sıraya yerleşti. Üniversite, ‘öğrenim deneyiminin tatminkarlığı’ kategorisinde A artı, ‘yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu’, ‘akademik destek ve ilgi’, ‘kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet’, ‘öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği’, ‘kişisel gelişim ve kariyer desteği’ kategorilerinde de ‘A’ unvanı aldı. Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar, “Türkiye’de; Blackboard Learn, Blackboard Collaborate Öğrenme Yönetim Sistemi ile Panopto Ders Kayıt ve İzleme Sistemi’ni kapsayan eğitim teknolojilerini aynı anda kullanan tek üniversiteyiz. Uzaktan eğitimde, farkımızı ortaya koyduk” dedi.

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