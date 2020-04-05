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    HaberlerEge Haberleri Ekonomik desteklere MİTSO’dan tam not
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    05.04.2020 - 00:01 |

    Ekonomik desteklere MİTSO’dan tam not

    Yeni tip koronovirüs salgını sonrasında yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkilerini araştırmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, üyelerden sorunların ve çözüm önerilerinin bildirilmesi istendi.

    Ekonomik desteklere MİTSO’dan tam not

    Aralarında Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın da (MİTSO) olduğu üyelerden gelen talepler, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bakanlıklara sunuldu. Çözüm sağlanan konular arasında çeşitli vergilerin, beyannamelerin ertelenmesi sağlanırken icra ve iflas takipleri de 30 Nisan’a kadar durduruldu. Krediler ve kiralarla ilgili destekler açıklandı. KGF desteği ise 25 bin liradan 50 bin liraya yükseltildi.

    Kendi önerilerinin ekonomik destek paketin içinde yer aldığını ve sonucun iş dünyasını mutlu ettiğini belirten MİTSO Başkanı Reşit Özer, “Üyelerimiz koronavirüs nedeniyle yaşadıkları zorlukları bize iletmişti. TOBB aracılığıyla devletin yaptığı değerlendirmelerin ardından ekonomiyi rahatlatacak, hepimizi memnun eden önlemler alındı” diye konuştu.

    Cumartesi pazarında düzenleme

    Aliağa Cumartesi Pazarı, İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirleri kapsamında, pazar yerleri ile ilgili yayımladığı genelgelere uygun bir hale getirilme çalışmalarının tamamlanmasıyla dün hizmete açıldı.

    İl dışından gelecek pazarcı esnafının tezgah açmasına izin verilmedi. İlçe dışından gelecek esnaflardan ise güncel sağlık kontrolleri yapılmış olanlar kabul eidldi. Normal tezgah sayısının sadece üçte biri oranında tezgah kuruldu. Tezgahlar arasında üçer metre mesafe bırakıldı. Vatandaş pazaryerine sırayla alındı. Giriş noktalarında belediye birimlerince vatandaşın ateş ölçümleri yapıldı, koruyucu maske dağıtıldı, el dezenfekte stantları kuruldu.

    Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
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    Deve şakası arkadaşının aklını başından aldıBirleşik Arap Emirlikleri'nde aç kalan develer yoldan geçen araçları durdurdu. Araçta bulunanlar ise develere ekmek verdi.
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