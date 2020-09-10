‘Ekonominin de bağımsızlığı kazanıldı’

“9 Eylül sadece kentimiz İzmir’in değil, Anadolu’nun da kurtuluşunun simgesi, Cumhuriyet’e ve aydınlık bir ülkeye uzanan yolun miladıdır” diyen Yorgancılar, şöyle konuştu:



Fuarların merkezi

“9 Eylül ve İzmir, askeri olduğu kadar ekonomik mücadelenin ve zaferin de simgesidir. 1923 İzmir İktisat Kongresi, milli sanayileşmemizin ve yeni iktisadi yapılanmamızın temel kaynağı olmuştur. Bununla birlikte, bir ülkenin modern dünya ile bütünleşmesinin en önemli gereği olan fuarlar ve kongreler açısından da, İzmir’in merkez üssü seçilmesi, kentimizin bir diğer ilerici yüzünü yansıtan tarafıdır. Askeri zaferin yanı sıra, politik ve ekonomik bağımsızlık ile modernleşmenin simgesi olan 9 Eylül’ü, 98. yılında gururla kutluyorum.”